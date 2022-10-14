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Тренер шахматиста Ниманна пригрозил судом Карлсену

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Максим Длуги, тренер американского шахматиста Ханса Ниманна, рассказал о возможном иске к норвежцу Магнусу Карлсену.
Тренер шахматиста Ниманна пригрозил судом Карлсену
  • AFP

«Я думаю, что лучше всего обратиться в суд. Вся информация должна быть обнародована. Пусть присяжные или судья вынесут вердикт. Но то, что сделал Карлсен, совершенно нелепо. Так в шахматах не должно быть», — приводит слова Длуги Der Spiegel.

Тренер выразил уверенность, что будут суды.

«Если бы мне в итоге пришлось заключить пари, я бы поставил на то, что Ниманн подаст в суд. Я также готов бороться», — сказал он.

Напомним, что норвежский шахматист Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве. В сентябре норвежец не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от американца в третьем туре. Он намекнул на нечестную игру Ниманна, который в детстве использовал подсказки компьютера.

19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий.

Ранее обвинённый в жульничестве американский шахматист Ханс Ниманн пообещал показать свою лучшую игру.

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