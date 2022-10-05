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Расследование выявило признаки мошенничества в более чем 100 онлайн-партиях Ниманна

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Американский шахматист Ханс Ниманн был заподозрен в мошенничестве в более чем 100 онлайн-партиях.
Расследование выявило признаки мошенничества в более чем 100 онлайн-партиях Ниманна
  • Gettyimages.ru
  • © Pekic

По информации Chess.com, обнаружить признаки нечестной игры позволили собственные уникальные алгоритмы шахматной платформы. Отмечается, что Ниманн использовал подсказки в турнирах с призовым фондом.

Напомним, что Магнус Карлсен не стал доигрывать этап онлайн-турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) после поражения от Ниманна в третьем туре. Норвежец намекнул на нечестную игру американца, который в детстве использовал подсказки компьютера. 19-летний американец прервал беспроигрышную серию чемпиона мира из 53 партий.

Международная шахматная федерация создала группу для анализа конфликта между Карлсеном и Ниманном.

Ранее Сергей Карякин прокомментировал скандальную ситуацию между Магнусом Карлсеном и Хансом Ниманном.

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