Триллер в Барселоне, сенсация в Мадриде и хет-трик Салаха в Шотландии: чем завершился 4-й тур Лиги чемпионов

«Барселона» и «Интер» сыграли вничью, по три раза поразив ворота друг друга. «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» благодаря самому быстрому хет-трику в истории турнира за авторством Мохаммеда Салаха. Сейвы Симона Миньоле помогли «Брюгге» разойтись миром с «Атлетико» и сенсационно выйти в плей-офф. Результативная передача вратаря Диогу Кошты позволила «Порту» одержать победу над «Байером», а «Марсель» оказался сильнее заканчивавшего матч вдевятером «Спортинга». Чем завершился четвёртый тур Лиги чемпионов — в материале RT.

Удивительная результативность «Наполи»

«Наполи» продолжает радовать своих поклонников. После жеребьёвки мало кто ожидал, что неаполитанцы, попавшие в один квартет с «Ливерпулем» и «Аяксом», гарантируют себе место в плей-офф уже после четырёх туров, не имея очковых потерь.

Более того, именно подопечные Лучано Спаллетти стали самой результативной командой группового этапа — в их активе 17 мячей. И меньше трёх за матч они не забивали.

Вот и амстердамцы ничего не смогли поделать с неудержимым итальянским коллективом. Дома они вовсе пропустили шесть, а на выезде спустя неделю обошлись четырьмя — 2:4. Однако интриги в противостоянии не было никакой. Хозяева уже в дебюте отличились дважды и затем спокойно довели дело до победы, хотя соперник дважды сокращал отставание до минимума.

Отрадно, что ключевую роль в достижении результата вновь сыграл бывший полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия. На 16-й минуте он ассистировал отличившемуся в третьей встрече ЛЧ подряд Джакомо Распадори, а по истечении часа встречи реализовал пенальти. Теперь в активе грузина значится 14 очков по системе «гол + пас» (7 + 7) во всех турнирах.

Удачные замены «Ливерпуля»

Однако сопернику «Наполи» по группе А «Ливерпулю» удалось в среду забить больше. Подопечные Юргена Клоппа разгромили на выезде «Рейнджерс» и тем самым вызвали неприятные ассоциации у болельщиков «Спартака», который в 2017-м также пропустил от мерсисайдцев семь.

Причём по итогам первого тайма гости с Туманного Альбиона и мыслить не могли о таком исходе. В отсутствие оставшихся в резерве Мохаммеда Салаха, Диогу Жоты, Тьяго Алькантары и Эндрю Робертсона они были не похожи на себя. На 17-й минуте красные, допустив грубую ошибку в обороне, позволили отличиться Скотту Эрфилду. Восстановил равновесие на табло единственным ударом в створ Роберто Фирмино.

После перерыва бразилец едва ли не в одиночку тащил вперёд команду. Сначала он отличился ещё раз, удачно заняв позицию в чужой штрафной на подаче корнера, а затем вывел на удар новичка Дарвина Нуньеса. Кстати, уругваец отметился дебютным голом в ЛЧ в составе «Ливерпуля».

Однако всё изменилось после выхода на поле лидеров. Так, Салаху хватило всего шести минут и 12 секунд, чтобы оформить самый быстрый хет-трик в истории турнира. Кроме того, это помогло египтянину выйти на первое место в гонке бомбардиров. Лидерство он делит с Эрлингом Холандом, Робертом Левандовски, Францди Пьерро, Миславом Оршичем и Виктором Бонифасе.

Любопытно, что во всех эпизодах ему ассистировал Жота. И это первый случай в главном еврокубке за десять лет, когда один игрок трижды отдал голевые передачи автору хет-трика.

Неудержимый бомбардир «Барселоны»

А «Барселона» и «Интер» выдали настоящий матч-триллер на «Ноу Камп». Неделю назад их противостояние в Италии вышло не слишком ярким. Единственный мяч забил Хакан Чалханоглу, и куда больше запомнились неоднозначные решения судьи. Зато в Испании оппоненты устроили шоу, завершившееся ничьей — 3:3.

При этом в первом тайме был зафиксирован всего один гол. Гости создали больше моментов, но не сумели пробить Марка-Андре тер Штегена. А хозяева вышли вперёд благодаря хитрому розыгрышу корнера. Прострел партнёра с пары метров замкнул Усман Дембеле.

Однако после перерыва нерадзурри неожиданно перевернули ход поединка, воспользовавшись ошибками соперника в обороне. Сначала опытнейший Жерар Пике недопустимым образом пропустил передачу из глубины на Николо Бареллу, который сравнял счёт. А затем Лаутаро Мартинес легко обыграл Эрика Гарсию и вывел партнёров вперёд.

Но последнее слово в ростере каталонцев осталось за Робертом Левандовски. На 82-й минуте он с помощью рикошета восстановил статус-кво, а в добавленное арбитром время оформил дубль и спас сине-гранатовых от поражения. «Интеру» же для второй победы подряд не хватило гола вышедшего на замену Робина Госенса. Более того, в одной из последних атак другой резервист гостей, Кристьян Аслани, вышел на рандеву с тер Штегеном, но чудом не сумел его переиграть.

Таким образом, единственным приятным моментом для хозяев стали голы Левандовски. Поляк в 12 матчах за «Барселону» 14 раз поразил ворота соперников, а в ЛЧ довёл количество голов до 91. Но ничейный результат с большой долей вероятности вынудит подопечных Хави второй сезон подряд довольствоваться плей-офф Лиги Европы. После четырёх туров они отстают от миланцев на три очка и в случае равенства уступят им по личным встречам. То есть победа над «Виктория Пльзень» в следующем матче гарантирует нерадзурри путёвку в 1/8 финала. «Бавария» уже вышла туда, на выезде одолев чемпиона Чехии.

Форменный провал «Порту»

Не лучшим образом сложился игровой день и для другого молодого испанского наставника, Хаби Алонсо. «Байер» в дебютном матче под его руководством в ЛЧ крупно уступил дома «Порту».

Настоящим героем матча оказался вратарь гостей Диогу Кошта. Именно он положил начало разгрому, уже на шестой минуте выполнив великолепный результативный вынос на Вендерсона Галено в стиле Игоря Акинфеева.

А вскоре голкипер отразил пенальти от Керема Демирбая. Поразительно, но на прошлой неделе в домашней встрече с леверкузенцами Кошта также парировал выстрел с точки, но от Патрика Шика.

Подопечные Сержиу Консейсау к своим одиннадцатиметровым отнеслись бережнее. После перерыва они заработали сразу два, и оба реализовал Мехди Тареми. Это позволило «Порту» выйти на второе место в группе B.

Ну а «Брюгге» продолжает творить историю. За два тура до финиша группового этапа чемпион Бельгии составил компанию в 1/8 финала таким грандам, как «Бавария», «Реал», «Манчестер Сити» и «Наполи». В первых трёх матчах он набрал 100% очков, а в четвёртом для решения задачи оказалось достаточно нулевой ничьей с «Атлетико».

Решающую роль в успехе сыграл 34-летний вратарь Симон Миньоле, совершивший девять сейвов. В концовке гости остались в меньшинстве после удаления Камаля Сова, но выстояли. А голкипер чудом лицом отбил удар Альваро Мораты с линии вратарской.

Теперь в активе ветерана четыре встречи подряд на ноль в главном еврокубке. «Брюгге» же не только остался единственной командой, не пропустившей на групповой стадии, но и впервые пробился в плей-офф ЛЧ.

Грубые ошибки «Спортинга»

Для другой португальской команды игровой день сложился неудачно. «Спортинг» начал групповой этап с двух побед, но в спаренных матчах дважды уступил «Марселю», напротив, очков не имевшему.

И если во Франции команду подвёл совершивший две грубейшие ошибки и удалённый с поля вратарь Антонио Адан, то в Лиссабоне начудил другой старожил команды — проводивший за неё 100-й матч Рикарду Эсгаю. Уже на 19-й минуте он сбил в штрафной оппонента и получил вторую жёлтую карточку. Матео Гендузи уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Вскоре судейская бригада вновь встала на сторону гостей. Арбитр на линии сперва не засчитал гол Алексиса Санчеса из-за офсайда, но главный, посмотрев повтор, указал на центр. А по истечении часа встречи хозяева вовсе остались вдевятером. Педру Гонсалвеш увидел перед собой «горчичник» за грубый фол и тут же выругался в адрес Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса. Испанец прекрасно понял его слова и достал вторую карточку.

«Марселю» же благодаря успешному отрезку удалось подняться с последней строчки на вторую в квартете D. Теперь он всего на очко отстаёт от «Тоттенхэма», который в сверхрезультативном матче оказался сильнее «Айнтрахта» — 3:2.