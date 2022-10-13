«Бавария» победила в 11 матчах группового этапа ЛЧ подряд и установила рекорд турнира
Встреча проходила на стадионе «Дусан Арена» в Пльзени (Чехия) и завершилась со счётом 4:2.
Мюнхенская команда набрала 12 очков и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Команда из Пльзени с нулевым результатом осталась на четвёртой, последней строчке в группе C.
Победа стала 11-й подряд для мюнхенцев на групповом этапе Лиги чемпионов. Таким образом, «Бавария» стала первой командой в истории турнира, которой удалось одержать 11 побед подряд на групповом этапе.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.