Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах забил три мяча в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Рейнджерс».

Встреча проходила в Глазго на стадионе «Айброкс» и завершилась со счётом 7:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Салаху понадобилось 6 минут 12 секунд, чтобы забить три мяча. Таким образом, египтянин стал автором самого быстрого хет-трика в истории ЛЧ.

Предыдущий рекорд принадлежал Роберту Левандовски, который в марте 2022 года забил три мяча в ворота «Зальцбурга» за 10 минут 22 секунды.

Ранее нападающий «Баварии» Томас Мюллер забил 230-й мяч за команду и стал третьим бомбардиром в истории клуба.