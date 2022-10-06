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Спасения Трубина, дубль Холанда и достижение Месси: чем завершился третий тур Лиги чемпионов

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Борислав Головин
«Манчестер Сити» разгромил «Копенгаген» благодаря дублю Эрлинга Холанда. ПСЖ не сумел обыграть «Бенфику», несмотря на гол Лионеля Месси. Аргентинец притом установил новый рекорд турнира, огорчив 40-ю команду. 11 сейвов Анатолия Трубина уберегли «Шахтёр» от фиаско в матче с «Реалом». «Челси» не оставил шансов «Милану». А «Севилья» уступила дортмундской «Боруссии» и осталась без главного тренера. Чем завершился третий тур группового этапа Лиги чемпионов — в материале RT.
Спасения Трубина, дубль Холанда и достижение Месси: чем завершился третий тур Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images

Удивительная расточительность «Реала»

«Шахтёр» стал одной из главных неожиданностей первых туров группового этапа Лиги чемпионов. Украинская команда в двух матчах сенсационно набрала четыре очка из шести возможных и уступала в квартете F лишь «Реалу». А в среду её как раз ждало испытание лидером на «Сантьяго Бернабеу».

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Показательно, что гости впервые в истории не включили в основу на встречу главного еврокубка иностранцев. Суммарно же украинцев на поле оказалось 12, поскольку Андрей Лунин в воротах хозяев заменил травмированного Тибо Куртуа.

Если исходить из счёта, можно сделать выводы, что «горняки» дали бой фавориту, хотя и уступили — 1:2. Однако цифры на табло не соответствуют происходившему в Испании. Действующие обладатели трофея владели подавляющим преимуществом и нанесли невероятные 36 ударов, 13 из которых пришлись в створ.

Но кураж поймал совершивший 11 сейвов Анатолий Трубин. Пробить его удалось только Родриго и Винисиусу Жуниору в первом тайме. А Карим Бензема, например, сделать это так и не сумел, хотя записал в свой актив восемь выстрелов.

Для «Шахтёра» же единственным приятным моментом, помимо спасений вратаря, стал гол-красавец в исполнении Александра Зубкова. Незадолго до перерыва форвард, воспользовавшись подачей партнёра с фланга, «ножницами» отправил мяч в сетку мимо удивлённого Лунина.

Колоссальное превосходство «Манчестер Сити»

Ожидаемо не получилось борьбы и в противостоянии «Манчестер Сити» с «Копенгагеном» в Англии. «Горожанам» даже удалось превзойти «Реал» по некоторым показателям, например ударам в створ — 15. А вратарь действующего чемпиона Дании Камиль Грабара совершил столько же сейвов, сколько и Лунин — 11.

Однако, в отличие от украинца, поляк уберечь партнёров от разгрома не смог. Да и как бы он сумел сдержать самого Эрлинга Холанда, который на старте сезона бьёт один рекорд за другим? Вот и на этот раз ему хватило менее получаса, чтобы оформить дубль. В перерыве же Хосеп Гвардиола заменил норвежца, видимо, чтобы счёт не стал двузначным.

Результативность нападающего по-настоящему шокирует. Так, в 22 матчах в ЛЧ он забил 28 мячей, или в среднем 1,27 за встречу. Это больше, чем у 98 участников в истории турнира. А в составе «Манчестер Сити» он отметился уже 19 голами в 12 играх. Даже удивительно, как после дебютного, не самого удачного поединка за британскую команду с «Ливерпулем» болельщики всерьёз опасались, что новичок не впишется в тактические построения.

Помимо Холанда, огорчить гостей удалось Рияду Марезу с пенальти и молодому испанцу Хулиану Альваресу. А незадолго до перерыва опекавший Эрлинга Давид Хочолава срезал мяч в собственные ворота. Таким образом манкунианцы продолжают лидировать в группе G со стопроцентными показателями, а по количеству голов (11) уступают только «Наполи» (13).

Провальный старт «Севильи»

Разгромом завершился и другой матч в рамках квартета. Находящаяся не в лучшем состоянии «Севилья» дома уступила дортмундской «Боруссии» — 1:4. При этом удивительно, что хозяева чаще владели мячом (56%) и нанесли больше ударов (20 против 18), но отличились лишь раз.

В составе гостей здорово проявили себя молодые исполнители. 19-летний Джуд Беллингем уже на шестой минуте выдал потрясающий пас через половину поля открывшему счёт Рафаэлу Геррейру, а затем отличился сам.

17-летний Юссуфа Мукоко принял непосредственное участие в двух других голах. Сначала после его удара и сейва вратаря мяч в сетку добил Карим Адейеми. А незадолго до финального свистка впервые попавший в основу на матч ЛЧ форвард выполнил идеальный навес с фланга на Юлиана Брандта.

«Севилья» же после финального свистка в довершение всех бед осталась без главного тренера Хулена Лопетеги. Впрочем, это решение вряд ли удивило болельщиков, ведь его теперь уже бывшие подопечные провалили начало сезона. В Примере они после семи туров располагаются в шаге от зоны вылета, а в ЛЧ набрали всего одно очко.

Лучший матч «Челси»

Перед началом группового этапа мало кто мог предположить, что «Челси», попавший в один квартет с «Зальцбургом» и загребским «Динамо», наберёт в матчах с ними всего одно очко и окажется на дне таблицы. А поражение в Хорватии вдобавок привело к увольнению Томаса Тухеля.

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После такого неудачного начала лондонцы уже под руководством Грэма Поттера просто не имели права дома не обыграть «Милан». И синие выдали одну из лучших встреч в текущем сезоне. Они хотя чуть меньше владели мячом, позволили сопернику нанести всего один удар в створ, а сами регулярно проводили опаснейшие быстрые атаки.

Впрочем, на руку им сыграла и череда травм в составе гостей. Действующие чемпионы Италии прибыли на Туманный Альбион без Мика Меньяна, Тео Эрнандеса, Давиде Калабрии, Алессандро Флоренци, Алексиса Салемакерса, Дивока Ориги и Златана Ибрагимовича. Неудивительно, что с такими потерями они не сумели составить конкуренцию мотивированному оппоненту.

А в составе хозяев себя проявили новички. Уэсли Фофана открыл счёт после розыгрыша корнера. Пьер-Эмерик Обамеянг забил первый мяч в ЛЧ почти за пять лет и прервал безголевую серию в рамках турнира на отметке 1765 дней. А Рахим Стерлинг ассистировал Рису Джеймсу.

Так «Челси» вернулся в борьбу за выход в плей-офф, а а россонери впервые с 2014 года потерпели разгромное поражение в главном еврокубке.

Достойное сопротивление «Бенфики»

Точно так же никто не ожидал, что «Бенфика» и ПСЖ после первого круга будут делить лидерство в квартете H. Конкуренцию парижанам должен был составить «Ювентус», однако лиссабонцы вслед за «Маккаби» сенсационно обыграли на выезде и туринцев.

А затем подопечные Роджера Шмидта дома остановили и другого фаворита — 1:1. Не смутил их даже красивый гол Лионеля Месси на 22-й минуте. Аргентинец, воспользовавшись скидкой Неймара, аккуратно закрутил мяч в дальний угол.

Попутно форвард установил сразу несколько статистических достижений. Во-первых, он отметился 77-м голом на групповом этапе ЛЧ и 22-м в главном еврокубке из-за пределов штрафной. Во-вторых, огорчил 40-ю команду и обновил собственный рекорд. Второе место по этому показателю занимает Криштиану Роналду, который в ЛЧ поражал ворота 38 коллективов.

Хозяева ответили на выстрел Месси курьёзным автоголом Данилу Перейры. Португалец невольно помог соотечественникам отыграться, после подачи с фланга срезав снаряд в собственные ворота.

После перерыва ПСЖ ожидаемо увеличил давление и был близок к тому, чтобы вырвать важнейшие три очка и стать единоличным лидером группы, но выше всяких похвал действовал Одиссеас Влаходимос. Его больше не смогли переиграть ни Килиан Мбаппе, ни Ашраф Хакими, ни пробивший в перекладину ударом через себя Неймар.

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