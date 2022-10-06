Спасения Трубина, дубль Холанда и достижение Месси: чем завершился третий тур Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» разгромил «Копенгаген» благодаря дублю Эрлинга Холанда. ПСЖ не сумел обыграть «Бенфику», несмотря на гол Лионеля Месси. Аргентинец притом установил новый рекорд турнира, огорчив 40-ю команду. 11 сейвов Анатолия Трубина уберегли «Шахтёр» от фиаско в матче с «Реалом». «Челси» не оставил шансов «Милану». А «Севилья» уступила дортмундской «Боруссии» и осталась без главного тренера. Чем завершился третий тур группового этапа Лиги чемпионов — в материале RT.

Удивительная расточительность «Реала»

«Шахтёр» стал одной из главных неожиданностей первых туров группового этапа Лиги чемпионов. Украинская команда в двух матчах сенсационно набрала четыре очка из шести возможных и уступала в квартете F лишь «Реалу». А в среду её как раз ждало испытание лидером на «Сантьяго Бернабеу».

Показательно, что гости впервые в истории не включили в основу на встречу главного еврокубка иностранцев. Суммарно же украинцев на поле оказалось 12, поскольку Андрей Лунин в воротах хозяев заменил травмированного Тибо Куртуа.

Если исходить из счёта, можно сделать выводы, что «горняки» дали бой фавориту, хотя и уступили — 1:2. Однако цифры на табло не соответствуют происходившему в Испании. Действующие обладатели трофея владели подавляющим преимуществом и нанесли невероятные 36 ударов, 13 из которых пришлись в створ.

Но кураж поймал совершивший 11 сейвов Анатолий Трубин. Пробить его удалось только Родриго и Винисиусу Жуниору в первом тайме. А Карим Бензема, например, сделать это так и не сумел, хотя записал в свой актив восемь выстрелов.

Для «Шахтёра» же единственным приятным моментом, помимо спасений вратаря, стал гол-красавец в исполнении Александра Зубкова. Незадолго до перерыва форвард, воспользовавшись подачей партнёра с фланга, «ножницами» отправил мяч в сетку мимо удивлённого Лунина.

Колоссальное превосходство «Манчестер Сити»

Ожидаемо не получилось борьбы и в противостоянии «Манчестер Сити» с «Копенгагеном» в Англии. «Горожанам» даже удалось превзойти «Реал» по некоторым показателям, например ударам в створ — 15. А вратарь действующего чемпиона Дании Камиль Грабара совершил столько же сейвов, сколько и Лунин — 11.

Однако, в отличие от украинца, поляк уберечь партнёров от разгрома не смог. Да и как бы он сумел сдержать самого Эрлинга Холанда, который на старте сезона бьёт один рекорд за другим? Вот и на этот раз ему хватило менее получаса, чтобы оформить дубль. В перерыве же Хосеп Гвардиола заменил норвежца, видимо, чтобы счёт не стал двузначным.

Результативность нападающего по-настоящему шокирует. Так, в 22 матчах в ЛЧ он забил 28 мячей, или в среднем 1,27 за встречу. Это больше, чем у 98 участников в истории турнира. А в составе «Манчестер Сити» он отметился уже 19 голами в 12 играх. Даже удивительно, как после дебютного, не самого удачного поединка за британскую команду с «Ливерпулем» болельщики всерьёз опасались, что новичок не впишется в тактические построения.

Помимо Холанда, огорчить гостей удалось Рияду Марезу с пенальти и молодому испанцу Хулиану Альваресу. А незадолго до перерыва опекавший Эрлинга Давид Хочолава срезал мяч в собственные ворота. Таким образом манкунианцы продолжают лидировать в группе G со стопроцентными показателями, а по количеству голов (11) уступают только «Наполи» (13).

Провальный старт «Севильи»

Разгромом завершился и другой матч в рамках квартета. Находящаяся не в лучшем состоянии «Севилья» дома уступила дортмундской «Боруссии» — 1:4. При этом удивительно, что хозяева чаще владели мячом (56%) и нанесли больше ударов (20 против 18), но отличились лишь раз.

В составе гостей здорово проявили себя молодые исполнители. 19-летний Джуд Беллингем уже на шестой минуте выдал потрясающий пас через половину поля открывшему счёт Рафаэлу Геррейру, а затем отличился сам.

17-летний Юссуфа Мукоко принял непосредственное участие в двух других голах. Сначала после его удара и сейва вратаря мяч в сетку добил Карим Адейеми. А незадолго до финального свистка впервые попавший в основу на матч ЛЧ форвард выполнил идеальный навес с фланга на Юлиана Брандта.

«Севилья» же после финального свистка в довершение всех бед осталась без главного тренера Хулена Лопетеги. Впрочем, это решение вряд ли удивило болельщиков, ведь его теперь уже бывшие подопечные провалили начало сезона. В Примере они после семи туров располагаются в шаге от зоны вылета, а в ЛЧ набрали всего одно очко.

Лучший матч «Челси»

Перед началом группового этапа мало кто мог предположить, что «Челси», попавший в один квартет с «Зальцбургом» и загребским «Динамо», наберёт в матчах с ними всего одно очко и окажется на дне таблицы. А поражение в Хорватии вдобавок привело к увольнению Томаса Тухеля.

После такого неудачного начала лондонцы уже под руководством Грэма Поттера просто не имели права дома не обыграть «Милан». И синие выдали одну из лучших встреч в текущем сезоне. Они хотя чуть меньше владели мячом, позволили сопернику нанести всего один удар в створ, а сами регулярно проводили опаснейшие быстрые атаки.

Впрочем, на руку им сыграла и череда травм в составе гостей. Действующие чемпионы Италии прибыли на Туманный Альбион без Мика Меньяна, Тео Эрнандеса, Давиде Калабрии, Алессандро Флоренци, Алексиса Салемакерса, Дивока Ориги и Златана Ибрагимовича. Неудивительно, что с такими потерями они не сумели составить конкуренцию мотивированному оппоненту.

А в составе хозяев себя проявили новички. Уэсли Фофана открыл счёт после розыгрыша корнера. Пьер-Эмерик Обамеянг забил первый мяч в ЛЧ почти за пять лет и прервал безголевую серию в рамках турнира на отметке 1765 дней. А Рахим Стерлинг ассистировал Рису Джеймсу.

Так «Челси» вернулся в борьбу за выход в плей-офф, а а россонери впервые с 2014 года потерпели разгромное поражение в главном еврокубке.

Достойное сопротивление «Бенфики»

Точно так же никто не ожидал, что «Бенфика» и ПСЖ после первого круга будут делить лидерство в квартете H. Конкуренцию парижанам должен был составить «Ювентус», однако лиссабонцы вслед за «Маккаби» сенсационно обыграли на выезде и туринцев.

А затем подопечные Роджера Шмидта дома остановили и другого фаворита — 1:1. Не смутил их даже красивый гол Лионеля Месси на 22-й минуте. Аргентинец, воспользовавшись скидкой Неймара, аккуратно закрутил мяч в дальний угол.

Попутно форвард установил сразу несколько статистических достижений. Во-первых, он отметился 77-м голом на групповом этапе ЛЧ и 22-м в главном еврокубке из-за пределов штрафной. Во-вторых, огорчил 40-ю команду и обновил собственный рекорд. Второе место по этому показателю занимает Криштиану Роналду, который в ЛЧ поражал ворота 38 коллективов.

Хозяева ответили на выстрел Месси курьёзным автоголом Данилу Перейры. Португалец невольно помог соотечественникам отыграться, после подачи с фланга срезав снаряд в собственные ворота.

После перерыва ПСЖ ожидаемо увеличил давление и был близок к тому, чтобы вырвать важнейшие три очка и стать единоличным лидером группы, но выше всяких похвал действовал Одиссеас Влаходимос. Его больше не смогли переиграть ни Килиан Мбаппе, ни Ашраф Хакими, ни пробивший в перекладину ударом через себя Неймар.