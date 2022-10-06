Холанд обошёл Ривалдо и Суареса по забитым мячам в Лиге чемпионов

Дубль нападающего Эрлинга Холанда помог «Манчестер Сити» переиграть «Копенгаген» в матче группового тура Лиги чемпионов УЕФА.

На счету 22-летнего форварда 28 голов в 22 матчах ЛЧ за всю карьеру. По этому показателю он обошёл бывших футболистов «Барселоны» Ривалдо (27) и Луиса Суареса (27).

Встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 5:0.

В составе «Ман Сити» мячи забили Холанд (7-я и 32-я минуты), Рияд Марез (55-я) и Хулиан Альварес (76-я). Давид Хочолава (39-я) отправил мяч в свои ворота.

Ранее английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем стал самым юным капитаном в истории Лиги чемпионов УЕФА, который сумел забить мяч в матче.