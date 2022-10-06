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Хавбек «Боруссии» Беллингем стал самым молодым капитаном, забивавшим в матче Лиги чемпионов

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Английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем стал самым юным капитаном в истории Лиги чемпионов УЕФА, который сумел забить мяч в матче.

Встреча на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась победой дортмундского клуба со счётом 4:1.

В составе дортмундского клуба мячи забили Рафаэл Геррейру (6-я минута), Джуд Беллингем (41-я), Карим Адейеми (43-я) и Юлиан Брандт (75-я). У «Севильи» отличился Юссеф Эн-Несири (51-я).

19-летний Беллингем стал игроком «Боруссии» летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 25 млн.

Ранее «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен» не смогли выявить победителя в матче группового тура Лиги чемпионов УЕФА.

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