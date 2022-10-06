Гвардиола — о матче с «Копенгагеном»: впечатлён тем, как «Манчестер Сити» атаковал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от победы команды в матче группового тура Лиги чемпионов УЕФА с «Копенгагеном».

«Мы стабильны и боремся за всё. После победы в дерби с «Манчестер Юнайтед» мы очень уверены в себе, поэтому сегодня мы играли так, как играли. Результат превосходен, но я по-настоящему впечатлён тем, как мы атаковали», — цитирует Гвардиолу BBC.

Встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 5:0.

В составе «Ман Сити» голы забили Эрлинг Холанд (7-я и 32-я минуты), Рияд Марез (55-я) и Хулиан Альварес (76-я). Давид Хочолава (39-я) отправил мяч в свои ворота.

Ранее Гвардиола поделился мнением об игре полузащитника команды Филипа Фодена.