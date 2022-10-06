Узнать больше

Гвардиола — о матче с «Копенгагеном»: впечатлён тем, как «Манчестер Сити» атаковал

Короткая ссылка
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился эмоциями от победы команды в матче группового тура Лиги чемпионов УЕФА с «Копенгагеном».

«Мы стабильны и боремся за всё. После победы в дерби с «Манчестер Юнайтед» мы очень уверены в себе, поэтому сегодня мы играли так, как играли. Результат превосходен, но я по-настоящему впечатлён тем, как мы атаковали», — цитирует Гвардиолу BBC.

Встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 5:0.

В составе «Ман Сити» голы забили Эрлинг Холанд (7-я и 32-я минуты), Рияд Марез (55-я) и Хулиан Альварес (76-я). Давид Хочолава (39-я) отправил мяч в свои ворота.

Ранее Гвардиола поделился мнением об игре полузащитника команды Филипа Фодена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить