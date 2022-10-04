Гвардиола: Фоден — исключительный игрок, он сильно повзрослел

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре полузащитника команды Филипа Фодена.

«Филип очень важен. Мы хотим, чтобы он оставался в «Манчестер Сити» долгие годы. Фоден — исключительный игрок, он сильно повзрослел. У него надёжное физическое состояние», — приводит слова Гвардиолы Sport Bible.

По словам тренера, полузащитник может играть на пяти позициях.

«Филип может играть даже на позиции левого защитника. У него невероятные инстинкты. Фоден должен совершенствоваться при игре с мячом и без него. Это нормально. В его возрасте и при его желании учиться он, без сомнения, это сделает», — сказал он.

В нынешнем сезоне 22-летний англичанин забил шесть мячей и отдал две результативные передачи в 11 матчах за «горожан». Контракт Фодена с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Гвардиола поделился мнением об игре нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.