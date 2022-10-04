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Гвардиола: никто в возрасте Холанда не может конкурировать с ним

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об игре нападающего команды Эрлинга Холанда.
Гвардиола: никто в возрасте Холанда не может конкурировать с ним
  • AP

«Никто в возрасте Холанда не может конкурировать с ним. Цифры говорят сами за себя. В раздевалке, на поле мы видим то, чего нет в статистике, но что радует нас», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 17 мячей и отдал три результативные передачи в 11 матчах за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

После восьми туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» набрал 20 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на один балл.

Ранее Фоден высказался о совместной игре с Холандом в «Манчестер Сити».

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