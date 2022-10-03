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Фоден высказался о совместной игре с Холандом в «Манчестер Сити»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден заявил, что его команда сможет в дальнейшем играть ещё более эффективно с помощью нападающего Эрлинга Холанда.
Фоден высказался о совместной игре с Холандом в «Манчестер Сити»
  • Gettyimages.ru

«Мы, безусловно, всё больше привыкаем к Эрлингу в команде. У нас с ним строится взаимосвязь, но это ещё новое партнёрство. Эрлинг — новый игрок. Но у него фантастическое отношение к делу, Эрлинг всё время делает правильные вещи. Это действительно большой талант», — цитирует Фодена Daily Mail.

Встреча в Манчестере на стадионе «Этихад» завершилась со счётом 6:3 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.

Голами в составе «Сити» отметились Фил Фоден (8-я, 44-я, 73-я минуты), Эрлинг Холанд (34-я, 37-я, 64-я). У МЮ голы забили Антони (56-я минута) и Марсьяль (84-я, 91-я).

Таким образом, «Манчестер Сити» (20 очков) занимает второе место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (12 очков) — шестое.

Ранее Фоден после хет-трика в ворота МЮ побил рекорд Лионеля Месси.

 

 

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