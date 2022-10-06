Лопетеги уволен с поста главного тренера «Севильи»

Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера испанской «Севильи» после матча команды в Лиге чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Об этом сообщается в официальном Twitter клуба.

Лопетеги возглавил испанский клуб летом 2019 года. В текущем сезоне команда под его руководством неудачно начала чемпионат, набрав всего пять очков в семи турах.

Встреча на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» завершилась со счётом 4:1. В составе дортмундского клуба мячи забили Рафаэл Геррейру (6-я минута), Джуд Беллингем (41-я), Карим Адейеми (43-я) и Юлиан Брандт (75-я). У «Севильи» отличился Юссеф Эн-Несири (51-я).

Ранее сообщалось, что тренером «Севильи» может стать Хорхе Сампаоли.