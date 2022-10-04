Mundo Deportivo: Сампаоли может сменить Лопетеги в «Севилье»
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На состоявшемся в понедельник собрании членов совета директоров с участием спортивного директора Мончи было решено, что тренер должен оставаться на своём посту, пока не заключено соглашение с его преемником Сампаоли. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Лопетеги возглавил испанский клуб летом 2019 года. В текущем сезоне команда под его руководством неудачно начала чемпионат, набрав всего пять очков в семи турах.
«Севилья» примет «Боруссия Дортмунд» 5 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало игры — в 22:00 мск.
Ранее дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Кёльна» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.