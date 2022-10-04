Mundo Deportivo: Сампаоли может сменить Лопетеги в «Севилье»

Хулен Лопетеги покинет пост главного тренера испанского футбольного клуба «Севилья» после ближайшего матча команды в Лиге чемпионов.

На состоявшемся в понедельник собрании членов совета директоров с участием спортивного директора Мончи было решено, что тренер должен оставаться на своём посту, пока не заключено соглашение с его преемником Сампаоли. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Лопетеги возглавил испанский клуб летом 2019 года. В текущем сезоне команда под его руководством неудачно начала чемпионат, набрав всего пять очков в семи турах.

«Севилья» примет «Боруссия Дортмунд» 5 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало игры — в 22:00 мск.

Ранее дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Кёльна» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.