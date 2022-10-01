«Кёльн» одержал волевую победу над дортмундской «Боруссией» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» потерпела поражение от «Кёльна» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

Игра в Кёльне завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Штеффена Баумгарта.

В составе «Кёльна» мячи забили Флориан Кайнц (53-я), Штеффен Тиггес (56-я), Деян Любичич (71-я). В команде из Дортмунда отличился Юлиан Брандт (31-я). Бенно Шмиц (78-я) записал на свой счёт автогол.

«Боруссия» (15 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Кёльн» (семь) располагается на седьмой позиции.

Ранее сообщалось, что «Бавария» прервала безвыигрышную серию в Бундеслиге.