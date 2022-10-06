Пиоли: «Милан» мог добиться большего, но принял много неверных решений в матче с «Челси»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о разгромном поражении команды в матче группового тура Лиги чемпионов УЕФА с «Челси».

«Мы хорошо начали матч, но потом приняли много неправильных решений. Хотя мы, безусловно, могли бы добиться большего. Второй пропущенный мяч стал определяющим. Это изменило наш подход. На этом уровне нельзя позволять себе замедляться», — приводит слова Пиоли BBC.

Встреча проходила в Лондоне и завершилась со счётом 3:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Уэсли Фофан, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рис Джеймс.

Таким образом, «Челси» набрал четыре очка и поднялся на второе место в турнирной таблице группы E. «Милан» с четырьмя баллами расположился на третьей позиции.

Ранее «Ювентус» одержал победу над «Маккаби» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.