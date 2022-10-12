Невезение «Шахтёра», позор «Ювентуса», сейв вратаря «Копенгагена»: как стартовал 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов

«Реал» ушёл от поражения в матче с «Шахтёром» на 95-й минуте. «Ювентус» сенсационно уступил на выезде «Маккаби» из Хайфы, позволив оформить дубль Омеру Атцили. Отражённый вратарём Камилем Грабарой пенальти позволил «Копенгагену» отобрать очки у «Манчестер Сити». Удаление Фикайо Томори на 18-й минуте помогло «Челси» второй раз подряд обыграть «Милан». А ПСЖ и «Бенфика» снова разошлись миром, несмотря на рекорд Килиана Мбаппе. Как стартовал четвёртый тур группового этапа Лиги чемпионов — в материале RT.

Тотальный провал Аллегри

Отчётный игровой день Лиги чемпионов оказался богат на сенсации. Но самой большой неожиданностью стало выездное поражение «Ювентуса» от «Маккаби» — 0:2. Причём больше результата удивила сама игра гостей. В первом тайме, несмотря на то что они ожидаемо действовали первым номером, гости нанесли всего один удар в створ.

Контратаки хозяев смотрелись куда интереснее. Вдобавок им удалось открыть счёт уже на седьмой минуте. Омер Атцили головой замкнул подачу с левого фланга. А незадолго до перерыва форвард удвоил преимущество команды, красиво пробив в ближнюю девятку из пределов штрафной.

После перерыва Максимилиано Аллегри пошёл ва-банк и бросил Мойзе Кина и Филипа Костича на помощь Душану Влаховичу и Аркадиушу Милику. Но это не помогло. Соперник оборонялся без лишней паники, а в нескольких эпизодах партнёров выручил Джош Коэн.

Таким образом, коллектив из Хайфы добился дебютной победы в главном еврокубке за 20 лет. Последнюю он одержал ещё в октябре 2002-го, разгромив «Манчестер Юнайтед» (3:0).

А вот «Ювентус» продолжает огорчать поклонников. Итальянская команда впервые в истории проиграла три из четырёх встреч группового этапа турнира и серьёзно понизила свои шансы на выход в плей-офф. Более того, при равенстве очков по дополнительным показателям она пропустит вперёд «Маккаби».

Не лучшим образом складываются дела и в Серии А, где «старая синьора» записала себе в пассив неудачи в противостояниях с «Миланом» и «Монцой». В довершение всех бед в Израиле мышечное повреждение получил Анхель Ди Мария. Аргентинец покидал поле в слезах, и не исключено, что он пропустит чемпионат мира.

Странное решение Гвардиолы

«Копенгаген» дома отобрал очки у «Манчестер Сити» — 0:0. Секретом успеха датского коллектива во многом стало отсутствие на поле Эрлинга Холанда. Нападающий, забивший 20 мячей в 13 матчах, впервые в текущем сезоне провёл всю игру в запасе. Хосеп Гвардиола после финального свистка объяснил это намерением дать бомбардиру возможность для отдыха и восстановления.

Без норвежца манкунианцы нанесли всего четыре удара в створ ворот оппонента. И если на прошлой неделе они огорчили Камиля Грабару пять раз, то сейчас — ни разу.

Самый важный сейв поляк совершил в середине первого тайма, когда парировал выстрел Рияда Мареза с точки в правый от себя угол. Впрочем, пенальти не самая удачная часть игры для «Сити» при Гвардиоле. Показательная статистика: с момента прихода тренера в 2016-м они не реализовали 24 одиннадцатиметровых. Это на девять больше, чем у любого другого оппонента в АПЛ на данном отрезке.

А алжирец дважды подвёл команду. Незадолго до того судейская бригада отменила красивый гол Родриго Эрнандеса из-за того, что его партнёр подыграл себе рукой.

Не с лучшей стороны проявил себя и другой испанец в ростере действующего чемпиона Англии. Серхио Гомес на 30-й минуте сбил убегавшего к воротам Хакон-Арнара Харальдссона, и рефери, посмотрев повтор, показал ему прямую красную карточку за фол последней надежды.

Но даже осечка в Дании не помешала горожанам заранее уверенно решить задачу по выходу в 1/8 финала. Благодаря ничьей в противостоянии дортмундской «Боруссии» и «Севильи» они как минимум станут вторыми в квартете G.

Спасительный гол Рюдигера

В похожей ситуации оказался и «Реал». Действующие обладатели трофея едва не потерпели поражение от «Шахтёра», зато пробились в плей-офф и установили сразу два рекорда ЛЧ. Во-первых, они сделали это в 31-й раз, во-вторых, в 12-й вышли из группы за два тура до конца.

При этом мадридцы в Варшаве решили обойтись малой кровью. Карло Анчелотти в преддверии класико оставил в запасе Винисиуса, Луку Модрича, Давида Алабу и Эдера Милитао. Тибо Куртуа также решили не тревожить и дали ему восстановиться от травмы. На последнем рубеже вновь появился украинец Андрей Лунин.

Без ряда лидеров номинальные гости хотя и владели преимуществом, но не таким подавляющим, как на прошлой неделе. Для сравнения: они нанесли только пять ударов в створ, а Анатолий Трубин записал себе в актив всего четыре сейва. Однако в первом тайме он несколько раз спас, тогда как его соотечественник откровенно скучал.

Зато не успела возобновиться игра, как «горняки» открыли счёт первым же точным выстрелом. И снова Лунина огорчил Александр Зубков. Причём ассистировал ему, как и в Испании, Богдан Михайличенко.

После этого Анчелотти вынужден был бросить в бой звёзд, но до поры соперник держался уверенно и даже едва не забил в контратаке. Например, в одном из эпизодов Лассина Траоре уже обыграл Лунина, но с острого угла пробил в перекладину.

В концовке «Реал» сбился на банальные навесы и на 95-й минуте всё-таки добился своего. Выручил фаворита Антонио Рюдигер. Высокий центральный защитник в добавленное арбитром время почти не покидал чужую штрафную и воспользовался моментом. При этом, отправив снаряд в сетку, он столкнулся с Трубиным и получил серьёзное рассечение. Остаётся надеяться, что повреждение не помешает ему сыграть с «Барселоной».

Историческое достижение Мбаппе

Наконец, ПСЖ снова не сумел огорчить «Бенфику». На прошлой неделе соперники сыграли вничью в Лиссабоне — 1:1. На этой они разошлись миром с аналогичным счётом в Париже. Добиться лучшего результата французскому коллективу помешало два фактора: слухи о возможном отъезде Килиана Мбаппе и травма набравшего отличный ход Лионеля Месси.

Впрочем, по игре самого чемпиона мира нельзя было сказать, что он «находится на чемоданах». Напротив, он оказался лучшим в ростере хозяев. Форвард реализовал пенальти, нанёс три удара и в концовке забил второй мяч из офсайда, который справедливо не был засчитан. Параллельно он с 31 голом вышел на первое место в списке лучших бомбардиров клуба в ЛЧ, опередив Эдинсона Кавани.

Но этого подопечным Кристофа Галтье не хватило. По истечении часа встречи партнёров подвёл Марко Верратти, на входе в собственную штрафную в абсолютно безобидной ситуации зачем-то въехавший в голеностоп сопернику. А пенальти уверенно реализовал бывший полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу.

Спорное удаление Томори

Ещё в начале прошлой недели положение «Челси» в группе E казалось безнадёжным. Лондонцы набрали лишь одно очко в противостояниях с уступающими в классе «Динамо» и «Зальцбургом», а в Хорватии потерпели сенсационное поражение. После этого в отставку был отправлен Томас Тухель.

Однако в двух решающих для английской команды матчах с «Миланом» она уже под руководством Грэма Поттера одержала две победы и поднялась на вершину квартета.

Судьбу ответной встречи в Италии во многом решило спорное удаление Фикайо Томори уже на 18-й минуте. Защитник проиграл позицию в штрафной Мэйсону Маунту и придержал его руками. Соперник нанёс неточный удар и только затем упал. Этого Даниэлю Зиберту хватило, чтобы зафиксировать фол последней надежды. Вдобавок Томори оказался первым англичанином в истории турнира, получившим красную карточку в матче с коллективом из родной страны.

Натурализованный итальянец Жоржиньо, напротив, огорчил соотечественников, уверенно реализовав пенальти. А вскоре Пьер-Эмерик Обамеянг поставил точку в комбинации и удвоил преимущество гостей. К слову, форвард из Габона не забивал в ЛЧ с 2017-го, пока не отличился в двух встречах с «Миланом» подряд.

У «россонери» же практически не было моментов, чтобы отыграться. Кепа Аррисабалага в этот вечер откровенно скучал. После перерыва скорее «Челси» имел возможность довести дело до разгрома.