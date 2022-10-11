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Гол Мбаппе не помог ПСЖ обыграть «Бенфику» в матче ЛЧ

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«Пари Сен-Жермен» и «Бенфика» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча на стадионе «Парк де Пренс» завершилась со счётом 1:1.

У парижан мяч забил Килиан Мбаппе на 40-й минуте. У «Бенфики» отличился Жоау Мариу на 62-й.

ПСЖ расположился на первом месте в группе H, набрав восемь очков. Португальский клуб набрал столько же, но уступает парижскому в дополнительных показателях, поэтому находится на второй строчке.

Ранее спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луис Кампос опроверг информацию о желании Мбаппе покинуть парижский клуб.

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