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Спортдир ПСЖ Кампос заявил, что Мбаппе не собирается покидать клуб

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Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луис Кампос опроверг информацию о желании форварда Килиана Мбаппе покинуть парижский клуб.

«Я крайне удивлен, потому что всё время провожу рядом с Мбаппе, и ни разу он не просил ни меня, ни президента отпустить его в январе. Мы должны подчеркнуть, что это никакое не заявление — новости появились буквально за несколько часов до нашего важнейшего матча с «Бенфикой», — цитирует Кампоса Get French Football News.

11 октября стало известно, что нападающий попросил клуб отпустить его в другую команду в январе. В ПСЖ согласились о переходе, но только не в «Реал».

23-летний футболист вёл переговоры о подписании контракта с «Реалом» в статусе свободного агента. Но весной продлил соглашение с ПСЖ и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Нападающий также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касаемо своего будущего.

Ранее Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Forbes.

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