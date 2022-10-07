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Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Forbes

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Forbes.
Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Forbes
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте Forbes, 23-летний француз должен будет заработать $125 млн за сезон-2022/23. Из них $105 млн — зарплата нападающего, а остальные $20 млн — доход от спонсорских контрактов.

Второе место в рейтинге занял нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, чей заработок составит $113 млн, на третьей строчке расположился нападающий  ПСЖ Лионель Месси — $110 млн.

Десять самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Sportico:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — $125 млн;

2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — $113 млн;

3. Лионель Месси («ПСЖ») — $110 млн;

4. Неймар («ПСЖ») — $91 млн;

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — $39,5 млн;

6. Эден Азар («Реал») — $31,3 млн;

7. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — $30 млн;

8. Рахим Стерлинг («Челси») — $29,4 млн;

9. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — $29 млн;

10. Антуан Гризманн («Атлетико») — $27,5 млн.

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