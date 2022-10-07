Мбаппе возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Forbes
- Gettyimages.ru
Как сообщается на официальном сайте Forbes, 23-летний француз должен будет заработать $125 млн за сезон-2022/23. Из них $105 млн — зарплата нападающего, а остальные $20 млн — доход от спонсорских контрактов.
Второе место в рейтинге занял нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, чей заработок составит $113 млн, на третьей строчке расположился нападающий ПСЖ Лионель Месси — $110 млн.
Десять самых высокооплачиваемых футболистов 2022 года по версии Sportico:
1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — $125 млн;
2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — $113 млн;
3. Лионель Месси («ПСЖ») — $110 млн;
4. Неймар («ПСЖ») — $91 млн;
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — $39,5 млн;
6. Эден Азар («Реал») — $31,3 млн;
7. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — $30 млн;
8. Рахим Стерлинг («Челси») — $29,4 млн;
9. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — $29 млн;
10. Антуан Гризманн («Атлетико») — $27,5 млн.