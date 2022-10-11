«Маккаби» выиграл матч Лиги чемпионов впервые за 20 лет, обыграв «Ювентус»
- AP
- © Ariel Schalit
Игра четвёртого тура группы Н завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Хайфы.
Таким образом, «Маккаби» выиграл матч Лиги чемпионов впервые за 20 лет. В последний раз команда из Израиля в главном клубном турнире Европы переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:0) в октябре 2002 года.
«Ювентус» (три очка) занимает третье место в группе. «Маккаби» (три) располагается на четвёртой позиции.
Ранее сообщалось, что «Милан» дома победил «Ювентус» в матче чемпионата Италии.