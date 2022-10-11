«Маккаби» выиграл матч Лиги чемпионов впервые за 20 лет, обыграв «Ювентус»

«Маккаби» из Хайфы на своём поле нанёс поражение туринскому «Ювентусу» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Игра четвёртого тура группы Н завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Хайфы.

Таким образом, «Маккаби» выиграл матч Лиги чемпионов впервые за 20 лет. В последний раз команда из Израиля в главном клубном турнире Европы переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:0) в октябре 2002 года.

«Ювентус» (три очка) занимает третье место в группе. «Маккаби» (три) располагается на четвёртой позиции.

Ранее сообщалось, что «Милан» дома победил «Ювентус» в матче чемпионата Италии.