Аллегри — о поражении от «Маккаби»: когда испытание становится сложнее, оно ещё прекраснее

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги матча с «Маккаби» из Хайфы в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Трудно это объяснить, нужно молчать и работать больше, чем раньше, нужно выйти из этой ситуации. Аньелли говорит, что нам должно быть стыдно? Он совершенно прав, отношение к делу не в порядке. Когда испытание становится сложнее, оно становится ещё прекраснее. Я никогда не думал об отставке», — цитирует Аллегри журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Игра четвёртого тура группы Н завершилась со счётом 2:0 в пользу команды из Хайфы.

Таким образом, «Маккаби» выиграл матч Лиги чемпионов впервые за 20 лет. В последний раз команда из Израиля в главном клубном турнире Европы переиграла «Манчестер Юнайтед» (3:0) в октябре 2002 года.

«Ювентус» (три очка) занимает третье место в группе. «Маккаби» (три) располагается на четвёртой позиции.

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли ответил на вопрос, рассматривает ли он увольнение Аллегри.