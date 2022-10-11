Президент «Ювентуса» Аньелли заявил, что не думал о смене главного тренера клуба

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли ответил на вопрос рассматривает ли он увольнение наставника туринской команды Массимилиано Аллегри.

«Я не думал и не думаю о том, чтобы сменить тренера по ходу сезона. Аллегри — наставник «Ювентуса» и останется им. Мы всегда принимаем решения в конце сезона», — приводит слова Аньелли журналист Николо Скира в Twitter.

По информации журналиста Антонелло Ангелини, бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера может возглавить «Ювентус». Помимо него, новым наставником «Ювентуса» может стать Паоло Монтеро, который сейчас возглавляет молодёжную команду туринцев.

Ранее сообщалось, что «Маккаби» из Хайфы на своём поле нанёс поражение «Ювентусу» в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.