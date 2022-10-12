«Реал Мадрид» — единственная команда, преодолевшая групповой этап в каждом розыгрыше ЛЧ
Встреча в Варшаве завершилась со счётом 1:1.
В составе донецкой команды отличился Александр Зубков на 46-й минуте. У мадридской команды мяч забил Антонио Рюдигер (90 + 5).
Таким образом, результат гарантировал мадридскому клубу выход в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, а также продлил беспроигрышную серию преодоления этапа ЛЧ — 31 случай из 31 попытки.
Ранее сообщалось, «Реал» намерен летом 2024 года подписать контракт с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.