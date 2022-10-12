«Реал Мадрид» — единственная команда, преодолевшая групповой этап в каждом розыгрыше ЛЧ

«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Шахтёром» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Встреча в Варшаве завершилась со счётом 1:1.

В составе донецкой команды отличился Александр Зубков на 46-й минуте. У мадридской команды мяч забил Антонио Рюдигер (90 + 5).

Таким образом, результат гарантировал мадридскому клубу выход в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, а также продлил беспроигрышную серию преодоления этапа ЛЧ — 31 случай из 31 попытки.

Ранее сообщалось, «Реал» намерен летом 2024 года подписать контракт с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.