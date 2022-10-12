Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не может выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему команда по-прежнему не может выиграть Лигу чемпионов УЕФА.

«Потому что там всегда играет «Реал», — цитирует Гвардиолу Viaplay.dk.

50-летний испанец начал тренерскую карьеру в 2007 году в структуре «Барселоны», основную команду которой он возглавлял с 2008 по 2014 годы, после чего ещё три сезона провёл в «Баварии». С 2016 года Гвардиола тренирует «Манчестер Сити».

Мадридский «Реал» 14 раз становился победителем ЛЧ.

Ранее Гвардиола в шутку предложил назначить Альфа-Инге Холанда, отца нападающего Эрлинга Холанда, поваром в клубе.