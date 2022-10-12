Гвардиола объяснил, почему «Манчестер Сити» не может выиграть Лигу чемпионов
«Потому что там всегда играет «Реал», — цитирует Гвардиолу Viaplay.dk.
50-летний испанец начал тренерскую карьеру в 2007 году в структуре «Барселоны», основную команду которой он возглавлял с 2008 по 2014 годы, после чего ещё три сезона провёл в «Баварии». С 2016 года Гвардиола тренирует «Манчестер Сити».
Мадридский «Реал» 14 раз становился победителем ЛЧ.
Ранее Гвардиола в шутку предложил назначить Альфа-Инге Холанда, отца нападающего Эрлинга Холанда, поваром в клубе.