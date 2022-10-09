Гвардиола в шутку предложил назначить отца Холанда поваром в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутку предложил назначить Альфа-Инге Холанда, отца нападающего Эрлинга Холанда, поваром в клубе.

Тренер намекнул на то, что хочет, чтобы отец Холанда готовил лазанью для всей команды, если в этом секрет успеха его сына. Ранее нападающий рассказывал, что перед играми отец готовит ему лазанью.

«Мы можем предложить отцу Эрлинга готовить для нас. Если это секрет голов, то я готов убедить председателя совета директоров привезти его сюда. Но я думаю, что секрет не один», — приводит слова Гвардиолы The Independent.

В нынешнем сезоне Холанд забил 20 мячей в 13 матчах за «горожан». Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее гол Холанда помог «Манчестер Сити» разгромить «Саутгемптон» в матче АПЛ.