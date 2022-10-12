«Брюгге» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Атлетико» и «Брюгге» не смогли выявить победителя в матче групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/23.

Встреча на стадионе «Метрополитано» завершилась со счётом 0:0.

«Брюгге» располагается на первом месте в группе B, набрав десять очков. Бельгийский клуб гарантировал себе путёвку в плей-офф ЛЧ.

Для «Брюгге» это высшее достижение в истории клуба. В 1991 году команда добиралась до 1/8 финала Кубка Европейских чемпионов.

«Брюгге» является первым за последние шесть лет бельгийским клубом, который смог выйти в плей-офф ЛЧ. В сезоне 2015/16 это удалось «Генту».

Ранее сообщалось, что «Наполи» одержал победу над «Аяксом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.