«Брюгге» впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов
- AP
Встреча на стадионе «Метрополитано» завершилась со счётом 0:0.
«Брюгге» располагается на первом месте в группе B, набрав десять очков. Бельгийский клуб гарантировал себе путёвку в плей-офф ЛЧ.
Для «Брюгге» это высшее достижение в истории клуба. В 1991 году команда добиралась до 1/8 финала Кубка Европейских чемпионов.
«Брюгге» является первым за последние шесть лет бельгийским клубом, который смог выйти в плей-офф ЛЧ. В сезоне 2015/16 это удалось «Генту».
Ранее сообщалось, что «Наполи» одержал победу над «Аяксом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.