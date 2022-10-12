Гол и передача Кварацхелии принесли «Наполи» победу над «Аяксом» в Лиге чемпионов

«Наполи» одержал победу над «Аяксом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Лучано Спаллетти.

В составе неаполитанской команды забитыми мячами отметились Ирвин Лосано, Джакомо Распадори, Хвица Кварацхелия и Виктор Осимхен. У амстердамцев голы на свой счёт записали Дави Классен и Стивен Бергвейн.

Таким образом, «Наполи» набрал 12 очков и обеспечил выход в плей-офф с первого места в группе A. «Аякс» с тремя баллами занимает третью позицию.

Ранее сообщалось, что болельщик «Аякса» получил ножевое ранение перед матчем с «Наполи».