Гол и передача Кварацхелии принесли «Наполи» победу над «Аяксом» в Лиге чемпионов
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Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Лучано Спаллетти.
В составе неаполитанской команды забитыми мячами отметились Ирвин Лосано, Джакомо Распадори, Хвица Кварацхелия и Виктор Осимхен. У амстердамцев голы на свой счёт записали Дави Классен и Стивен Бергвейн.
Таким образом, «Наполи» набрал 12 очков и обеспечил выход в плей-офф с первого места в группе A. «Аякс» с тремя баллами занимает третью позицию.
Ранее сообщалось, что болельщик «Аякса» получил ножевое ранение перед матчем с «Наполи».