Узнать больше

Гол и передача Кварацхелии принесли «Наполи» победу над «Аяксом» в Лиге чемпионов

Короткая ссылка
«Наполи» одержал победу над «Аяксом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Гол и передача Кварацхелии принесли «Наполи» победу над «Аяксом» в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Лучано Спаллетти.

В составе неаполитанской команды забитыми мячами отметились Ирвин Лосано, Джакомо Распадори, Хвица Кварацхелия и Виктор Осимхен. У амстердамцев голы на свой счёт записали Дави Классен и Стивен Бергвейн.

Таким образом, «Наполи» набрал 12 очков и обеспечил выход в плей-офф с первого места в группе A. «Аякс» с тремя баллами занимает третью позицию.

Ранее сообщалось, что болельщик «Аякса» получил ножевое ранение перед матчем с «Наполи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить