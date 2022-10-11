Nu.nl: болельщик «Аякса» получил ножевое ранение перед матчем с «Наполи»
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Инцидент произошел в понедельник перед отелем, в котором остановился пострадавший. Мужчина обратился в больницу, где ему оказали помощь, сообщает Nu.nl.
Первая встреча проходила в Амстердаме и завершилась со счётом 1:6 в пользу подопечных Лучано Спаллетти.
После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Наполи» с девятью баллами располагается на первой позиции.
Игра пройдёт в Неаполе 12 октября и начнётся в 19:45 мск.
Ранее сообщалось, что нападающий «Наполи» Джованни Симеоне может быть вызван в сборную Аргентины для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.