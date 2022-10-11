Nu.nl: болельщик «Аякса» получил ножевое ранение перед матчем с «Наполи»

Болельщик «Аякс» получил ножевое ранение в Неаполе перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Наполи».

Инцидент произошел в понедельник перед отелем, в котором остановился пострадавший. Мужчина обратился в больницу, где ему оказали помощь, сообщает Nu.nl.

Первая встреча проходила в Амстердаме и завершилась со счётом 1:6 в пользу подопечных Лучано Спаллетти.

После трёх туров группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» набрал три очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Наполи» с девятью баллами располагается на первой позиции.

Игра пройдёт в Неаполе 12 октября и начнётся в 19:45 мск.

Ранее сообщалось, что нападающий «Наполи» Джованни Симеоне может быть вызван в сборную Аргентины для участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре.