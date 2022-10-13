Хави: Лига чемпионов слишком жестока по отношению к «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

«Лига чемпионов слишком жестока по отношению к «Барселоне». Во втором тайме мы допустили много ошибок… Для нас ситуация очень сложная… В первом тайме мы не пропустили, но затем дорого заплатили за ошибки в защите», — цитирует Хави AS.

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:3.

Таким образом, миланская команда набрала семь очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. Каталонцы с четырьмя очками остались на третьей строчке.

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов.