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Хави: Лига чемпионов слишком жестока по отношению к «Барселоне»

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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

«Лига чемпионов слишком жестока по отношению к «Барселоне». Во втором тайме мы допустили много ошибок… Для нас ситуация очень сложная… В первом тайме мы не пропустили, но затем дорого заплатили за ошибки в защите», — цитирует Хави AS.

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:3.

Таким образом, миланская команда набрала семь очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. Каталонцы с четырьмя очками остались на третьей строчке.

Ранее главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов.

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