Спаллетти: выход «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов является заслугой футболистов команды

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«Выход в плей-офф является заслугой футболистов команды. Мне повезло тренировать таких игроков. Они являются предметом гордости болельщиков, которые тоже заслужили этот выход», — приводит слова Спаллетти журналист Джанлуки Ди Марцио на своём сайте.

«Наполи» одержал победу над «Аяксом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Лучано Спаллетти.

Таким образом, «Наполи» набрал 12 очков и обеспечил выход в плей-офф с первого места в группе A.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о хавбеке «Наполи» Хвиче Кварацхелии.