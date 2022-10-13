Узнать больше

Спаллетти: выход «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов является заслугой футболистов команды

Короткая ссылка
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился эмоциями от выхода команды в плей-офф Лиги чемпионов.

«Выход в плей-офф является заслугой футболистов команды. Мне повезло тренировать таких игроков. Они являются предметом гордости болельщиков, которые тоже заслужили этот выход», — приводит слова Спаллетти журналист Джанлуки Ди Марцио на своём сайте.

«Наполи» одержал победу над «Аяксом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Лучано Спаллетти.

Таким образом, «Наполи» набрал 12 очков и обеспечил выход в плей-офф с первого места в группе A.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о хавбеке «Наполи» Хвиче Кварацхелии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить