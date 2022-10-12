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«Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» в матче Лиги чемпионов, забив семь мячей

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«Ливерпуль» одержал победу над «Рейнджерсом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила в Глазго на стадионе «Айброкс» и завершилась со счётом 7:1 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

В составе «Ливерпуля» забитыми мячами отметились Роберто Фирмино (24-я и 55-я минуты), Дарвин Нуньес (66-я), Мохамед Салах (76-я, 80-я и 81-я) и Харви Эллиот (87-я). У хозяев автором единственного точного удара стал Скотт Эрфилд (17-я).

Таким образом, «Ливерпуль» с девятью очками занимает второе место в группе А. «Рейнджерс» с нулём очков замыкает турнирную таблицу.

Ранее гол и передача Кварацхелии принесли «Наполи» победу над «Аяксом» в Лиге чемпионов.

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