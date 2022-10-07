«Наши близкие чуть не погибли»: что известно о столкновениях фанатов и полиции на футбольном матче в Аргентине

Один человек скончался и более сотни пострадали в столкновениях полиции и фанатов во время футбольного матча чемпионата Аргентины между «Химнасией» и «Бока Хуниорс». По предварительным данным, около 10 тыс. болельщиков не смогли попасть на трибуны и пытались прорваться туда. Правоохранительные силы применили резиновые пули и слезоточивый газ, который проник в чашу стадиона. В результате матч был отменён. Ведётся расследование происшедшего.

Спустя всего несколько дней после трагедии на футбольном матче в Индонезии, где во время давки погибло более 120 человек, похожий инцидент произошёл в Аргентине, и только чудом обошлось без многочисленных жертв.

Перед началом встречи чемпионата страны между командами «Химнасия» и «Бока Хуниорс» начались беспорядки среди фанатов, в связи с чем полиция вновь, как и в Индонезии, применила слезоточивый газ. По одной из версий, причиной произошедшего стала продажа гораздо большего количества билетов, чем может вместить стадион имени Хуана Кармело Серильо в Ла-Плате. Когда все места на арене были заполнены, стюарды перекрыли ворота на вход, а оставшиеся снаружи болельщики пытались прорваться на матч силой, что и привело к столкновению с органами правопорядка.

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По данным СМИ, не смогли попасть на стадион около 10 тыс. любителей футбола. При этом подчёркивается, что на игре присутствовали только болельщики «Химнасии», так как в провинции Буэнос-Айрес с 2013 года фанатам гостей запрещено приходить на стадионы из-за частых столкновений и драк между разными группировками.

Несмотря на то что события разворачивались снаружи стадиона, слезоточивый газ довольно быстро проник и внутрь, из-за чего на трибунах началась паника. Люди закрывали лица руками и одеждой, пытались выбраться наружу. Матч был остановлен главным арбитром Эрнаном Мастранжело через девять минут после начала, и футболистов спешно увели в раздевалки. Возобновлять игру не стали, так как ситуация долго оставалась напряжённой. Матч будет проведён в другой день.

«От этого пострадали все, кто был на поле. Стало невозможно дышать. Ситуация вышла из-под контроля, и не было никаких гарантий безопасности», — заявил рефери.

Жертвой произошедшего стал как минимум один человек. 57-летний мужчина скончался по дороге в больницу. По словам министра безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни, у фаната возникла острая сердечная недостаточность. Кроме того, более 100 человек пострадали. В оператора одного из местных телеканалов во время его съёмки беспорядков полицейский несколько раз выстрелил резиновыми пулями.

Ассоциация футбола Аргентины, Профессиональная футбольная лига и обе команды выразили соболезнования близким погибшего, а также призвали всерьёз осмыслить печальные события.

«AFA решительно осуждает произошедшее сегодня на стадионе клуба «Химнасия» и выражает решимость продолжать работать над искоренением подобных инцидентов, которые бросают тень на праздник футбола», — говорится в заявлении федерации.

В свою очередь, «Химнасия» потребовала провести тщательное расследование и найти виновных в трагедии. В клубе заявили, что готовы предоставить все необходимые документы и материалы.

«Все протоколы, установленные силовыми структурами, нами были соблюдены. Сверхпродажи билетов не было, поведение наших партнёров и болельщиков было корректным», — говорится в официальном сообщении в Twitter.

Для всех участников матча инцидент стал большим шоком и принёс множество переживаний. У большинства игроков «Химнасии» на стадионе находились семьи, в том числе дети.

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«Мой двухлетний сын задыхался. Мы ужасно переживаем и беспокоимся обо всех, кто был на трибунах. Это безумие. У нас был обычный футбольный матч, а потом он превратился в это, и пришло осознание того, что наши родственники чуть не погибли», — поделился эмоциями защитник Леонардо Моралес.

Его одноклубник Франко Солдато, ранее выступавший за «Бока Хуниорс», рассказал, что во время беспорядков довольно долго не мог отыскать свою семью, и это были самые длинные 45 минут в его жизни.

«Я видел отчаяние людей, которым было тяжело... И я испытал огромное облегчение, когда наконец нашёл родных. Мой папа — врач, он начал помогать людям на трибунах, потому что не было машин скорой помощи... Он был там до тех пор, пока я не попросил его зайти внутрь, чтобы уделить внимание моей жене и сестре, которая была с четырёхмесячным ребёнком», — рассказал нападающий.

По мнению футболиста, подобные события бросают тень на вид спорта в целом.

«Мечта каждого мальчишки, который играет в мяч, — такой матч, как сегодня. Но стоит пережить такую ночь, и все эти иллюзии рушатся. Вы понимаете, что на самом деле важно совсем другое», — заметил Солдато.

В министерстве безопасности региона уже сообщили, что будет проведено тщательное расследование инцидента, в том числе в отношении возможной продажи билетов сверх вместимости стадиона.