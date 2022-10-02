Президент Индонезии поручил расследовать гибель 129 человек в ходе беспорядков на матче

Президент Индонезии Джоко Видодо поручил начать расследование трагедии в городе Маланг, где в ходе беспорядков на футбольном матче погибли 129 человек.

«Из‑за этого инцидента я приказал временно приостановить деятельность футбольной лиги до тех пор, пока не будет улучшена безопасность на спортивных аренах», — говорится в заявлении.

Драка на трибунах началась после того, как тысячи фанатов выбежали на поле после поражения «Аремы». Полиция применила слезоточивый газ на трибунах, что спровоцировало панику среди болельщиков. По словам представителя Минздрава, большинство из них затоптали насмерть, когда другие фанаты пытались покинуть стадион.

Ранее сообщалось, что в Индонезии более 120 человек погибли в ходе беспорядков на стадионе.