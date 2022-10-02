The Guardian: более 120 болельщиков погибли при беспорядках после матча в Индонезии

Свыше 120 футбольных фанатов погибли в результате беспорядков после футбольного матча на чемпионате Индонезии.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на главу управления здравоохранения Маланга Ридженси Виянто Виджойо, данные о пострадавших всё ещё продолжают поступать.

Драка на трибунах началась после того, как тысячи фанатов выбежали на поле после поражения «Аремы». Полиция применила слезоточивый газ на трибунах, что спровоцировало панику среди болельщиков. По словам представителя Минздрава, большинство из них затоптали насмерть, когда другие фанаты пытались покинуть стадион.

Ранее сообщалось, что участник Алма-Атинского марафона скончался после финиша.