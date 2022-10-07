В AFA отреагировали на шокирующие события на матче чемпионата Аргентины

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) осудила события, произошедшие во время матча между клубами «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс».

«Ассоциация футбола Аргентины категорически осуждает события, произошедшие сегодня в окрестностях стадиона клуба «Химнасия и Эсгрима» и выражает готовность продолжать работу по искоренению таких эпизодов, которые бросают тень на праздник футбола», — говорится в заявлении AFA в социальных сетях.

7 октября на матч между командами продали больше билетов, чем было мест на арене. Скопившиеся у стадиона «Хуан Кармело Серильо» болельщики попытались прорваться через ограждения, в ответ полиция применила слезоточивый газ, который проник на стадион. Главный арбитр встречи остановил игру спустя девять минут. Позже матч был отменён.

Ранее в «Бока Хуниорс» сделали заявление после смерти болельщика из-за беспорядков во время матча.