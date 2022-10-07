В «Бока Хуниорс» сделали заявление после смерти болельщика из-за беспорядков во время матча

Пресс-служба клуба «Бока Хуниорс» прокомментировала гибель болельщика из-за беспорядков во время матча 23-го тура чемпионата Аргентины с «Химнасией и Эсгримой».

«Мы сожалеем о кончине Сезара Регейру, болельщика команды, который погиб после инцидента, произошедшего за пределами стадиона. Наши искренние соболезнования его семье и друзьям», — говорится в заявлении клуба.

В заявлении также говорится об осуждении действий на матче.

7 октября на матч между командами продали больше билетов, чем было мест на арене. Скопившиеся у стадиона «Хуан Кармело Серильо» болельщики попытались прорваться через ограждения, в ответ полиция применила слезоточивый газ, который проник на стадион. Главный арбитр встречи остановил игру спустя девять минут. Позже матч был отменён.

Ранее стало известно об одном погибшем в результате трагедии на матче с участием «Бока Хуниорс».