В «Бока Хуниорс» сделали заявление после смерти болельщика из-за беспорядков во время матча
- AP
«Мы сожалеем о кончине Сезара Регейру, болельщика команды, который погиб после инцидента, произошедшего за пределами стадиона. Наши искренние соболезнования его семье и друзьям», — говорится в заявлении клуба.
В заявлении также говорится об осуждении действий на матче.
7 октября на матч между командами продали больше билетов, чем было мест на арене. Скопившиеся у стадиона «Хуан Кармело Серильо» болельщики попытались прорваться через ограждения, в ответ полиция применила слезоточивый газ, который проник на стадион. Главный арбитр встречи остановил игру спустя девять минут. Позже матч был отменён.
Ранее стало известно об одном погибшем в результате трагедии на матче с участием «Бока Хуниорс».