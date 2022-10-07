Стало известно об одном погибшем в результате трагедии на матче с участием «Бока Хуниорс»

Один из болельщиков погиб у стадиона в результате применения слезоточивого газа сотрудниками полиции во время встречи между клубами «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс».

57-летний Сезар Регейру скончался по дороге в больницу от остановки сердца в результате событий, произошедших в непосредственной близости от стадиона, сообщает TyC Sports.

7 октября на матч между командами продали больше билетов, чем было мест на арене. Скопившиеся у стадиона «Хуан Кармело Серильо» болельщики попытались прорваться через ограждения, в ответ полиция применила слезоточивый газ, который проник на стадион. Главный арбитр встречи остановил игру спустя девять минут. Позже матч был отменён.

Ранее сообщалось, что в Аргентине во время беспорядков на футбольном матче пострадали более 100 человек.