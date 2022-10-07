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Источник: в Аргентине во время беспорядков на футбольном матче пострадали более 100 человек

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Более 100 человек пострадали в ходе беспорядков, которые вспыхнули у стадиона во время матча «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс».
Источник: в Аргентине во время беспорядков на футбольном матче пострадали более 100 человек
  • AP

На матч продали больше билетов, чем было мест на арене. Скопившиеся у входа болельщики попытались прорваться через ограждения, в ответ полиция применила слезоточивый газ, который проник на стадион, где уже началась игра, сообщает TyC Sports.

Напомним, что недавно в Индонезии после матча между «Аремой» и «Персебаей» произошли беспорядки, в результате давки погибли 174 человека.

Драка на трибунах началась после того, как тысячи фанатов выбежали на поле после поражения «Аремы». Полиция применила слезоточивый газ на трибунах, что спровоцировало панику среди болельщиков. По словам представителя Минздрава, большинство из них затоптали насмерть, когда другие фанаты пытались покинуть стадион.

Ранее Пеле выразил соболезнования в связи с трагедией на матче в Индонезии.

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