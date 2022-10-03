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Пеле выразил соболезнования в связи с трагедией на матче в Индонезии

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Трёхкратный чемпион мира Пеле выразил соболезнования близким погибших в результате давки на футбольном стадионе в Маланге (Индонезия).

«В эти выходные мы стали свидетелями одной из самых больших катастроф в истории футбола. Желаю мира и любви всему народу Индонезии. Никакая боль от поражения не должна позволять нам забывать о любви к ближнему. Спорт всегда должен быть актом любви», — написал Пеле в социальных сетях.

После матча между «Аремой» и «Персебаей» произошли беспорядки, в результате давки погибли 174 человека.

Драка на трибунах началась после того, как тысячи фанатов выбежали на поле после поражения «Аремы». Полиция применила слезоточивый газ на трибунах, что спровоцировало панику среди болельщиков. По словам представителя Минздрава, большинство из них затоптали насмерть, когда другие фанаты пытались покинуть стадион.

Ранее в МОК выразили соболезнования в связи с трагедией на стадионе в Индонезии.

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