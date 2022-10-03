В МОК выразили соболезнования в связи с трагедией на стадионе в Индонезии

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о трагедии на стадионе в Маланге (Индонезия).

«Мои мысли с семьями и друзьями жертв ужасной давки на футбольном стадионе в Индонезии», — написал Бах в социальных сетях.

После матча между «Аремой» и «Персебаей» произошли беспорядки, в результате давки погибли 174 человека.

Драка на трибунах началась после того, как тысячи фанатов выбежали на поле после поражения «Аремы». Полиция применила слезоточивый газ на трибунах, что спровоцировало панику среди болельщиков. По словам представителя Минздрава, большинство из них затоптали насмерть, когда другие фанаты пытались покинуть стадион.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо поручил начать расследование произошедшего.