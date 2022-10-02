«Люди пытались спастись»: в Индонезии в давке после футбольного матча погибли не менее 125 человек

Как минимум 125 человек погибли и более 180 получили травмы во время беспорядков после футбольного матча между «Аремой» и «Персебаей» в Маланге. Болельщики бросились на поле, оставшись недовольны поражением своей команды. Чтобы остановить фанатов, полицейские применили слезоточивый газ. Это вызвало панику и давку. Президент Индонезии Джоко Видодо распорядился приостановить чемпионат на время расследования трагедии, а в ФИФА теперь сомневаются, стоит ли проводить в стране юношеский чемпионат мира (U20).

Настоящая трагедия произошла в Индонезии после матча 11-го тура чемпионата страны по футболу между «Аремой» и «Персебаей». Встреча проходила на стадионе «Канджурухан» в городе Маланг. Хозяева уступили со счётом 2:3, и разъярённые болельщики сразу же после финального свистка бросились на поле, чтобы потребовать от игроков объяснений за такой результат и за неудачный старт в целом. Команда, которая становилась чемпионом Суперлиги в 2009 году, на данный момент занимает только девятое место в турнирной таблице.

Футболистов быстро увели в подтрибунное помещение, а стражи порядка попытались сдержать фанатов. Начальник полиции Восточной Явы Нико Афинта назвал происходившее на арене «анархией». По его словам, на газон выбежали около 3 тыс. человек, они нападали на полицейских. Двое правоохранителей погибли.

Чтобы сдержать толпу и остановить беспорядки, стражи порядка применили слезоточивый газ, который ФИФА запрещает использовать внутри стадионов. Это привело к панике. Люди бросились к выходам с арены, и началась давка. Многие падали из-за приступов удушья. В результате, по официальным данным, погибли как минимум 125 человек. Ранее чиновники называли цифру 174, но в воскресенье вечером пересмотрели её. Отмечается, что одних и тех же людей посчитали несколько раз. Среди умерших — пятилетний ребёнок.

Один из очевидцев происходящего по имени Джошуа, который следил за матчем с VIP-трибуны, обвинил в трагедии полицейских. По его словам, жертв можно было избежать, если бы стражи порядка не стали использовать газ. Причём они бросали гранаты в течение часа.

«Люди впадали в панику, и выбор у них был только такой: выбираться через выходы или же искать убежище на поле. Вот почему многие спустились на газон. Вообще-то они пытались спастись… Стоит мне закрыть глаза, я по-прежнему слышу крики о помощи. Они звучат у меня в ушах, словно эхо. Я больше не хочу быть футбольным болельщиком. Не хочу больше следить ни за одним футбольным матчем индонезийских команд. Надеюсь, что футбол в Индонезии упразднят», — добавил Джошуа.

Ещё порядка 180 болельщиков на данный момент находятся в ближайших к стадиону больницах с травмами различной степени тяжести. Есть переломы, черепно-мозговые травмы, а также повреждения дыхательных путей.

При этом должного эффекта действия полиции не дали: беспорядки со стадиона перекинулись на улицы города. И в итоге пострадало ещё несколько десятков машин.

Президент Индонезии Джоко Видодо распорядился приостановить чемпионат на время расследования трагедии и поручил тщательно оценить безопасность на матчах, выразив надежду, что это будет «последняя футбольная трагедия» в стране.

При этом, как сообщил в социальных сетях министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд, при заявленной вместимости 38 тыс. человек на стадионе присутствовали 42 тыс. зрителей. И это также могло стать одной из причин произошедшего.

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Глава Азиатской конфедерации футбола шейх Салман бин Ибрагим аль-Халифа в своём заявлении отметил, что «глубоко потрясён и опечален столь трагическими новостями из почитающей футбол Индонезии».

В свою очередь, ФИФА уже запросила отчёт о случившемся, а президент организации Джанни Инфантино выразил соболезнования семьям и друзьям погибших.

«Футбольный мир находится в состоянии шока после трагических событий, которые произошли в Индонезии по окончании матча между командами «Арема» и «Персебая Сурабая» на стадионе «Канджурухан». Это мрачный день для всех, кто связан с футболом, и трагедия за гранью понимания», — приводит слова Инфантино официальный сайт ФИФА.

Кроме того, в организации задумались о целесообразности проведения в Индонезии чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет, который должен состояться в следующем году. Также страна претендует на проведение Кубка Азии. Трагедия в Маланге стала второй по числу жертв на футбольных матчах в истории после событий в Лиме 1964 года, когда во время отборочной встречи к Олимпиаде между сборными Перу и Аргентины в результате давки и беспорядков погибли 328 человек и тысячи пострадали.