Инфантино об инциденте в Индонезии: это тёмный день для всего футбола

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил свои соболезнования в связи с трагедией в Индонезии.

«Футбольный мир сейчас пребывает в состоянии шока. Это тёмный день для всего футбола. Эта трагедия за гранью понимания. Я выражаю глубочайшие сожаления семьям и друзьями погибших», — говорится в заявлении.

После матча между «Аремой» и «Персебайя Сурабайя» произошли беспорядки, в результате давки погибли 174 человек.

Драка на трибунах началась после того, как тысячи фанатов выбежали на поле после поражения «Аремы». Полиция применила слезоточивый газ на трибунах, что спровоцировало панику среди болельщиков. По словам представителя Минздрава, большинство из них затоптали насмерть, когда другие фанаты пытались покинуть стадион.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо поручил начать расследование произошедшего.