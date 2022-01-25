«Жертв может стать больше»: восемь человек погибли в давке перед матчем Кубка Африки
- © AP Photo/Thierry Noukeu
Проходящий в Камеруне Кубок африканских наций по футболу уже много критиковали за плохую организацию. Представители ряда команд рассказывали, что им приходится самим стирать форму в отелях, а игроки из Малави отравились некачественной едой. Но перед матчем 1/8 финала турнира, в котором хозяева соревнований встречались со сборной Коморских островов, произошла настоящая трагедия.
В давке у стадиона «Олембе» в Яунде погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе ребёнок. Ещё 50 болельщиков получили повреждения различной степени тяжести.
В предварительном отчёте Министерства здравоохранения страны, который цитирует AFP, говорится, что пострадавших немедленно доставили на машинах скорой помощи в больницы, но интенсивный трафик замедлял движение транспорта.
По словам губернатора центрального региона Камеруна Насери Пола Бийи, количество жертв может увеличиться, поскольку несколько фанатов находятся в тяжёлом состоянии. В медицинское учреждение также доставлен один ребёнок, которого чуть не растоптала толпа, но его состояние оценивается как стабильное.
По предварительной оценке, трагедию могли спровоцировать действия стюардов, закрывших ворота и переставших пускать зрителей на южную трибуну. Официальные представители заявили, что на матч пытались попасть около 50 тыс. человек. Стадион вмещает на 10 тыс. больше, но в этот раз из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, его нельзя было заполнять более чем на 80%.
Как рассказала очевидец событий, журналист Леокадия Бонгбен, в какой-то момент она увидела беспокойное поведение болельщиков в одной из фан-зон за пределами стадиона и отправилась на место происшествия.
«Люди начали кричать. Через минуту к арене подъехала скорая помощь, но, когда мы добрались туда, полиция не позволила приблизиться к месту, где произошла давка. Очень печально, когда люди идут смотреть игру и там же погибают», — приводит BBC слова корреспондента.
При этом, как рассказал продюсер BBC Africa Ник Кавелл, находившиеся на матче болельщики не знали о случившемся до тех пор, пока новости не появились в социальных сетях. Они увидели место трагедии, уже покидая трибуны.
Конфедерация африканского футбола отреагировала на инцидент официальным заявлением: «CAF в настоящее время расследует ситуацию и пытается получить более подробную информацию о том, что произошло».
Уточняется, что генеральный секретарь CAF Верон Мосенго-Омба навестит раненых болельщиков в больнице. Уже посетил пострадавших министр здравоохранения Камеруна Манауда Малачи, о чём он написал в Twitter.
«Я только что посетил больницы, которые приняли жертв сегодняшнего инцидента на стадионе «Олембе», чтобы показать им всё сострадание президентской четы. Всё готово для того, чтобы обеспечить им бесплатный уход и оптимальную поддержку. Сил и терпения!» — сообщил чиновник.
Международная федерация футбола также поспешила выразить глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате трагического инцидента.
«Мысли и молитвы мирового футбольного сообщества обращены к пострадавшим в этом инциденте, а также ко всем сотрудниками Африканской конфедерации футбола и Камерунской футбольной ассоциации в этот трудный момент», — говорится в заявлении на сайте ФИФА.
Надо отметить, что Камерун должен был принять Кубок африканских наций ещё в 2019-м, однако в январе того же года CAF перенесла мероприятие в Египет из-за опасений, что стадионы не будут готовы к началу соревнований. А затем турнир был отложен на год из-за пандемии коронавируса.
Трагедии, связанные с давкой во время футбольных матчей, происходят в Африке не в первый раз. В 2015 году в Каире тысячи фанатов попытались пройти на трибуны на встречу клубов «Замалек» и «Инби». Египетская полиция применила слезоточивый газ, что вызвало панику и давку, в результате которой погибли 19 человек.
В апреле 2001 года 43 человека стали жертвами давки на стадионе «Эллис Парк» в Йоханнесбурге во время игры между «Орландо Пайретс» и «Кайзер Чифс». Этот инцидент считается самым страшным во всей спортивной истории ЮАР.
Six people are reported to have been killed and dozens hurt in a crush outside a stadium hosting an Africa Cup of Nations match in Cameroon.— Charles Ayitey (@CharlesAyitey_) January 24, 2022
Video footage showed football fans struggling to get access to the Paul Biya stadium in a neighbourhood of the capital Yaounde. pic.twitter.com/a6WLbFZORj
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