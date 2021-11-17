Сборная Алжира обвинила соперника в использовании чёрной магии перед матчем отбора ЧМ-2022

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Перед началом встречи матча африканского отбора к чемпионату мира — 2022 сборная Алжира по футболу обвинила команду Буркина-Фасо в применении чёрной магии.
Сборная Алжира обвинила соперника в использовании чёрной магии перед матчем отбора ЧМ-2022
  • © AP Photo/Fateh Guidoum

«Сейчас 2021 год. Алжир обвинил Буркина-Фасо в применении чёрной магии на поле стадиона «Мустафа Чакер» в Блиде. Они привели экзорциста, чтобы снять заклинание. Добро пожаловать в Африку», — написал в своём Twitter-аккаунте журналист Валид Зиани.

Встреча, проходившая 16 ноября, завершилась со счётом 2:2. По итогам второго этапа квалификации Алжир занял первое место в группе A, набрав 14 очков. Сборная Буркина-Фасо завершила отборочный турнир на втором месте с 12 очками.

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