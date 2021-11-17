Сборная Аргентины поддержала Агуэро, испытывающего проблемы с сердцем

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Сборная Аргентины по футболу перед началом встречи с Бразилией в рамках отбора к чемпионату мира — 2022 выразила слова поддержки форварду Серхио Агуэро, который из-за проблем с сердцем временно приостановил карьеру.
Сборная Аргентины поддержала Агуэро, испытывающего проблемы с сердцем
  • РИА Новости

Футболисты команды вынесли плакат, на котором было написано: «Держись, Кун, ты справишься». Пресс-служба сборной Аргентины в Twitter опубликовала эту фотографию.

Во время матча 11-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Алавес» (1:1) в конце октября форвард каталонцев упал на газон и схватился за грудь. После этого инцидента Агуэро доставили в больницу, где диагностировали у него проблемы с сердцем.

Благодаря этой ничьей, а также результату параллельной встречи Чили и Эквадора (0:2) Аргентина гарантировала себе как минимум четвёртое место в отборе, которое даёт право сыграть на чемпионате мира — 2022.

Серхио Агуэро в сезоне-2021/22 провёл четыре матча и отличился одним забитым мячом.

Ранее стало известно, что Агуэро опасается вынужденного завершения карьеры из-за проблем с сердцем.

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