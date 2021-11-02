Sport.es: Агуэро опасается вынужденного завершения карьеры из-за проблем с сердцем

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро не исключает, что ему придётся завершить профессиональную карьеру из-за тахикардии.

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, 33-летний футболист болезненно воспринял информацию о том, что на протяжении следующих трёх месяцев не сможет играть и будет находиться под пристальным наблюдением врачей. Нападающий опасается, что ему придётся завершить карьеру. Мать и брат Агуэро, живущие в Мадриде последние два месяца, приедут в Барселону, чтобы быть вместе с ним в этот трудный момент — самый тяжёлый в его карьере.

Аргентинец перешёл в «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента из «Манчестер Сити». За это время он успел провести пять матчей за новый клуб и забить один мяч.

Ранее в «Барселоне» сообщили, что Агуэро выбыл на три месяца из-за возможных проблем с сердцем.