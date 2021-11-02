Sport.es: Агуэро опасается вынужденного завершения карьеры из-за проблем с сердцем

Короткая ссылка
Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро не исключает, что ему придётся завершить профессиональную карьеру из-за тахикардии.
Sport.es: Агуэро опасается вынужденного завершения карьеры из-за проблем с сердцем
  • AP

Об этом сообщает Sport.es. По информации источника, 33-летний футболист болезненно воспринял информацию о том, что на протяжении следующих трёх месяцев не сможет играть и будет находиться под пристальным наблюдением врачей. Нападающий опасается, что ему придётся завершить карьеру. Мать и брат Агуэро, живущие в Мадриде последние два месяца, приедут в Барселону, чтобы быть вместе с ним в этот трудный момент — самый тяжёлый в его карьере. 

Аргентинец перешёл в «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента из «Манчестер Сити». За это время он успел провести пять матчей за новый клуб и забить один мяч.

Ранее в «Барселоне» сообщили, что Агуэро выбыл на три месяца из-за возможных проблем с сердцем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить