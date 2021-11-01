В «Барселоне» сообщили, что Агуэро выбыл на три месяца из-за возможных проблем с сердцем

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро, заменённый по ходу первого тайма матча 12-го тура Примеры с «Алавесом» (1:1), не вернётся на поле как минимум на протяжении трёх месяцев.

Об этом информирует пресс-служба каталонского клуба. Сообщается, что аргентинец будет проходить диагностические и терапевтические процедуры под наблюдением врача-кардиолога Хосепа Бругады. На протяжении этого времени будет принято решение по дальнейшему восстановлению футболиста.

Покидая поле в игре с «Алавесом», аргентинец держался за грудь, испытывая проблемы с дыханием. Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан после матча рассказал, что Агуэро почувствовал лёгкое головокружение.

Ранее стало известно о состоянии здоровья Агуэро после госпитализации.