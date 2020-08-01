Капитан сборной Камеруна эпохи Непомнящего скончался на 58-м году

Бывший капитан сборной Камеруна по футболу Стефен Татав умер в возрасте 57 лет от болезни.

Об этом сообщил в Twitter президент Федерации футбола Камеруна Сейду Мбомбо Нджойа. Правый защитник выводил «Неукротимых львов» с капитанской повязкой на матчи чемпионатов мира 1990 и 1994 годов.

При его участии камерунцы под руководством Валерия Непомнящего стали 32 года назад первой африканской сборной, пробившейся в 1/4 финала ЧМ.

На клубном уровне Татав выступил за различные камерунские клубы и японский «Тосу Фьючерс». Он обладатель Кубка Африки 1988 года.

Ранее сообщалось, что победитель Олимпиады-1980 по лёгкой атлетике Александр Аксинин умер в возрасте 65 лет.