Кубок африканских наций перенесён на 2022 год

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Африканская конфедерация футбола (CAF) утвердила перенос Кубка африканских наций в Камеруне с 2021 на 2022 год.
Кубок африканских наций перенесён на 2022 год
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба CAF, новые даты проведения турнира будут объявлены позднее.

Изначально соревнования должны были пройти с 9 января по 6 февраля 2021 года.

Кубок африканских наций проводится с 1957 года. Самой титулованной командой является сборная Египта, на счету которой семь побед. Из остальных участников Камерун становился победителем турнира пять раз, Гана выигрывала четырежды, а Нигерия — трижды.

Ранее сообщалось, что ЧМ-2020 по футзалу перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

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